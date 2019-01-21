Рано радоваться: внешний долг РФ падает, так как экономика почти не растёт

Москва, , 17:53 — REGNUM Основная причина сокращения внешнего долга РФ в том, что российские субъекты практически не занимают на внешнем рынке, а сроки прошлых займов постепенно заканчиваются, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Банка России, согласно которым в 2018 году внешний долг РФ уменьшился почти на 12,5%.

«Внешний долг уменьшается по двум причинам: с одной стороны, санкции, которых никто не отменял, но, помимо этого, есть ещё причина, связанная с экономическим ростом, — сказал Хестанов. — У нас достаточно скромный экономический рост, и, как следствие, потребность в финансировании заметно меньше, чем это было до 2012 года. И из-за этого наложения двух факторов — санкции плюс слабый экономический рост — старые займы погашаются, а новых мы почти не берём, и эти (данные Банка России — прим. ИА REGNUM ) цифры очень хорошо отражают этот процесс».

Кроме того, экономист отметил, что с точки зрения сокращения рисков снижение величины внешнего долга — это позитивный процесс.

«С точки зрения развития экономики — нейтрально, — уточнил Хестанов. — Сейчас для российской экономики кредитные ресурсы не являются лимитирующим фактором. Но чем ниже внешний долг, тем меньше риски с ним связанные, потому что девальвация конца 2014 года имела природу, связанную прежде всего с выплатами по внешнему долгу, и это были достаточно драматические моменты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Банка России, внешний долг России за 2018 года уменьшился на 64,4 млрд долларов, или на 12,4%. По состоянию на 1 января 2019 года внешний долг страны, по предварительной оценке регулятора, составил 453,7 млрд долларов.

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