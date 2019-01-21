В Южной Корее оштрафовали японских производителей конденсаторов

Сеул, , 17:23 — REGNUM Прокуратура Южной Кореи оштрафовала японских производителей за завышение цен, сообщает YTN.

Представители Комиссия по справедливой торговле Республики Корея сообщили, что подали жалобу на четыре японские компании по производству конденсаторов и на сотрудника компании Nippon Chemi-Con.

Японские компании обвиняются в снижении закупочной стоимости деталей конденсатора с июля 2000 года по январь 2014 и поставке этих деталей в Южную Корею по завышенным ценам.

Эти детали использовались в крупных бытовых приборах таких компаний, как Samsung и LG, а также других малых и средних предприятий.

Прокуратура Центрального округа Сеула наложила штраф в размере 200 млн вон (~$176 800) на компанию Nippon Chemi-Con и штраф в размере 100 млн вон (~$88 400) на каждую из трех оставшихся компаний.

Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом.