700 млн рублей потратят на защиту от паводков на Ставрополье в 2019 году

Ставрополь, , 17:00 — REGNUM 700 млн рублей заложено в бюджете Ставропольского края на 2019 год на меры по защите от паводков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам еженедельного совещания краевого правительства 21 января.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, на 2019 году запланированы мероприятия по расчистке русел рек, капитальный ремонт гидросооружений и берегоукрепление. В настоящее время ведутся работы на реках Подкумок и Кубань, в ближайшее время ремонт гидротехнических сооружений начнется на малых прудах края.

Параллельно в регионе ведется работа по формированию «паспортов готовности» к паводковому сезону: на данный момент паспорта полностью согласовали 14 муниципалитетов из 33. До 1 марта о противопаводковых мероприятиях должны отчитаться все территории.

Добавим, что на программу противопаводковых мероприятий, разработанную после событий июня 2017 года, было выделено в общей сложности около трех миллиардов рублей.