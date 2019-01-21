Бессильная Счётная палата – экономист о реальных полномочиях Кудрина

Москва, , 16:55 — REGNUM Счётная палата в её современном виде неспособна реально проводить абсолютно независимый аудит расходования государственных финансов, полагает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы главы СП РФ Алексея Кудрина в 2019 году строго мониторить выполнение национальных проектов.

«Счётная палата в её современном виде, вне зависимости от того, как мы относимся к Кудрину, неспособна реально проводить абсолютно независимый аудит расходования государственных финансов, — сказал Жуковский. — Для того чтобы Счётная палата была в состоянии не прогибаться под разного рода олигархические кланы, не боялась высвечивать воровство в высших эшелонах власти и пресекала распилы, надо, чтобы Счётная палата была независимой и сбалансированной. Ранее предполагалось, что в её руководство должны будут выдвигаться и входить представители оппозиционных партий, которые находятся в Госдуме. Сейчас ни о какой независимой Счётной палате говорить не приходится. Одни высокопоставленные чиновники проверяют других высокопоставленных чиновников. Реально никаких серьёзных разоблачений».

Кроме того, Жуковский назвал «национальные проекты» «филькиной грамотой».

«Невозможно тратить 5% от ВВП, размазанных на все направления социально-экономической политики, и решить хоть какие-то задачи и совершить рывок, — уверен экономист. — Это копейки. Национальные проекты — это вчерашние госпрограммы. 80% всех денег по нацпроектам — это вчерашние деньги, которые были изначально заложены в госпрограммы. Просто их переименовали. Сменили вывеску, но от этого ничего не изменилось. В ситуации, когда у нас нет общественного контроля над властью, можно вливать [в национальные проекты] сколько угодно денег, но все они будут трансформироваться в вывоз капитала. У нас и без того в 2018 году чистый вывоз капитала подскочил в 2,7 раза и достиг 67,5 млрд долларов. Это без малого 4 трлн рублей. Это четверть российского бюджета или около 4% ВВП. А у Кудрина нет полномочий и инструментов для того, чтобы беспристрастно отслеживать исполнение госзаказов. Как воровали, так и будут воровать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 января Алексей Кудрин заявил, что в 2019 году Счётная палата будет более строго мониторить выполнение национальных целей и национальных проектов. По его словам, увеличивается доля цифровых методов анализа данных, которые бы позволяли без выхода на место анализировать более широкий круг мероприятий.

В 2019 году одним из направлений станет риск-ориентированный подход.

«Там, где больше рисков, и хищений, и рисков невыполнения стратегических целей больше», — отметил Кудрин.

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