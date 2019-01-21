У Новгородской области появился вертолёт санавиации

Великий Новгород, , 16:41 — REGNUM На дежурство в Новгородской области заступил вертолёт Национальной службы санитарной авиации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, сегодня, 21 января, вертолёт уже совершил первый рейс, доставив из Новгородской областной клинической больницы в Санкт-Петербург, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 78-летнюю женщину с серьёзными ожогами.

«Сейчас вертолёт санавиации работает в тестовом режиме, бесплатно», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Ранее в регионе доставкой пациентов занимался вертолёт, предоставленный региональным управлением МЧС. Его и дальше будут использовать для транспортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях и в ДТП.

По словам замминистра здравоохранения Новгородской области Юрия Булатова, в 2018 году вертолётом было транспортировано 11 новгородцев. В 2019 году область рассчитывает на 37 млн рублей из федерального бюджета на эти цели — этих средств хватит на транспортировку вертолётом до 106 больных.