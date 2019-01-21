Медикам Курганской области повысили оклады

Курган, , 16:38 — REGNUM Оклады работников государственных медучреждений Курганской области увеличены в 1,5 раза. Соответствующее постановление об изменении системы оплаты труда было утверждено 21 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина отметила, что изменения окладов медработников вносятся в соответствии с едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, которые были определены трехсторонней комиссией.

«Это требование Министерства здравоохранения России. Окладная часть врачей будет составлять 44%, в настоящее время — 40%, среднего медперсонала — 53%, младшего — 42%», — уточнила Лариса Кокорина.

Отметим, что согласно данным Свердловскстата средняя заработная плата врачей в Курганской области в октябре 2018 года составила 53 256 рублей, средних медицинских работников — 26 101 рублей, младшего медицинского персонала — 24 178 рублей.

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