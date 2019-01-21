Понедельник, 21 Января 2019 года
16:45:42 МСК

В Госдуме предлагают ускорить передачу прав при банкротстве застройщика

Экономика

Для этого органы исполнительной власти на местах должны получить новые полномочия

В Госдуме предлагают ускорить передачу прав при банкротстве застройщика
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Застройщик

Москва, 21 января 2019, 16:32 — REGNUM  Законопроект, направленный на упрощение процедуры передачи прав на объекты недвижимости в ходе банкротства застройщика, внес в нижнюю палату парламента первый зампредседателя комитета Госдумы по экономполитике Валерий Гартунг («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

По закону, в случае банкротства застройщика, исполнительный орган власти передает в арбитражный суд заключение о том, может ли застройщик передать имущество и свои обязательства другому лицу, которое намерено приобрести объект и достроить его. Такое заключение должно быть подано в течение 10 дней, однако на практике процесс затягивается в силу разных причин, отмечает автор законопроекта. В итоге, зачастую документы приходится оформлять по нескольку раз.

Депутат Госдумы предлагает наделить полномочиями по выдаче такого заключения орган исполнительной власти субъекта РФ. По мнению парламентария, такое нововведение сократит время подготовки заключения, что позволит уложиться в 10-дневный срок подачи документа в суд. Это, в свою очередь, позволит оперативно передать объект новому владельцу и продолжить строительство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить