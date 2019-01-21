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Экспорт внедорожников из Южной Кореи достиг рекордно высокого уровня

Экономика

Экспорт SUV вырос на 6,7%

Сеул, 21 января 2019, 16:46 — REGNUM  Не смотря на то, что экспорт автомобилей в 2018 году был вялым, экспорт внедорожников достиг рекордно высокого уровня, сообщает YTN.

Согласно информации, предоставленной автомобильной ассоциацией Korea Automobile Manufacturers Association, экспорт внедорожников в 2018 году составил 1,3 млн единиц, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Однако общий объем экспорта легковых автомобилей сократился на 3,1% и составил 2,34 млн единиц.

Объем экспорта внедорожников, который в 2000 году составлял всего 196 тыс. единиц, впервые в 2013 году превысил 1 млн.

Кроме того, в 2018 году доля внедорожников в общем экспорте автомобилей составила 59%.

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Автопром
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