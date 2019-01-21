В Москве за 2018 года ввели в эксплуатацию 8,6 млн кв. метров недвижимости

Москва, , 16:06 — REGNUM В Москве по итогам 2018 года построили и слали в эксплуатацию 8,6 квадратных метров недвижимости, сообщил журналистам 21 января руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. В 2017 году аналогичный показатель составил 8,5 млн квадратных метров.

Лёвкин отметил, что около трети объёмов пришлось на жилые дома — 3,5 млн квадратных метров. Кроме жилья, объектов торговли и услуг, в городе развивалась и социальная инфраструктура. Он напомнил, что комплексное развитие территорий в Москве является приоритетом.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы добавил, что в столице по проекту реновации до 2032 года изменятся жилищные условия у миллиона москвичей.

О том, как столичные дворы становятся строительными площадками считайте в статье ИА REGNUM «Как захватить московские дворы под высотную застройку».