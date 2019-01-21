Спрос на элитные дома на Рублевке за год вырос более чем на 40%

Москва, , 16:05 — REGNUM По итогам 2018 года спрос на загородное жилье на Рублево-Успенском шоссе в Москве по количеству сделок вырос на 42%, сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

Отмечается, что по числу сделок (60%) на первом месте находится Новорижское шоссе, доля Рублевки за год выросла с 18 до 31%, по количеству сделок прирост составил 42%. Третье место заняло Минское направление, доля которого составила 7%.

В компании уточнили, что рост интереса к элитному жилью на Рублево-Успенском шоссе связан с отсутствием новых предложений на рынке загородной недвижимости, а также снижением стоимости некоторых проектов на Рублевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на портале Стройкомплекса сообщалось о завершении реконструкции Рублевского шоссе, однако при обходе местности было видно, как вновь перекладывают бордюры и делают выходы из подземных переходов на разделительную полосу шоссе — при том, что надземные переходы не ремонтируют.

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