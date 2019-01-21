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Nayara Energy разрабатывает программу развития своего НПЗ в Индии

Экономика

На первом этапе на НПЗ Вадинар будет построено две установки по выпуску полипропилена

Нью-Дели, 21 января 2019, 16:03 — REGNUM  Специалисты компании Nayara Energy Limited разрабатывают поэтапную программу развития своего нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинар (Индия) с целью выхода на индийский нефтехимический рынок. Об этом 21 января сообщает пресс-служба российской компании «Роснефть».

Предполагается, что на первом этапе реализации программы развития НПЗ Вадинар будет построено две новых установки, которые позволят производить до 450 тысяч тонн полипропилена в год. Завершение проекта запланировано на 2022 год. Отмечается, что новая программа развития позволит компании Nayara Energy улучшить финансовые показатели и оптимизировать существующие производственные процессы.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта на первом этапе составит $850 млн. Финансирование будет обеспечено за счёт собственных средств индийского предприятия, а также путём привлечения банковского капитала. В настоящее время проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта.

Nayara Energy Limited — первоклассный актив с расположенными в Индии НПЗ и сетью АЗС. «Роснефти» в индийском предприятии принадлежит 49,13%.

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