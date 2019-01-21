Рублю «дали выходной»

Москва, , 15:49 — REGNUM Сегодня вторая половина дня для российской валюты будет спокойной, так как 21 января выходной в США, а значит — нет новостных поводов для активных торгов по доллару США и евро в мире. Фактор дорожающей нефти и нацеленность на уровень $64 за баррель, вряд ли смогут спровоцировать волну покупок по рублю. Рост нефти на январь будет ограничен ценой в $65, потому значительной поддержки от рынка энергоресурсов не стоит ждать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«21 января уже стали известны темпы роста ВВП Китая за IV квартал 2018 года, а также годовые показатели экономического роста Поднебесной. По итогам 2018 года ВВП Китая составил 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Перспективы на 2019 год сулят замедление до 6,3%.

В условиях негативного сценария для лидеров мирового экономического роста рубль не сможет укрепляться, так как экономика России из-за внешнего негатива также будет под давлением. Потому ожидается, что рубль будут продавать уже в перспективе ближайшей недели», — пояснил эксперт.

Покупки валюты Центробанком на валютном рынке России отработали до начала 2019 года, значит — спекулятивного эффекта с резкими распродажами на неделе не предвидится. Выходной день в Америке — причина для низкой волатильности. Вероятно, налоговый период в стране будет поддерживать рост рубля к уровню 65,50 по доллару и 74,40 по евро. Но не более того.

«Важных статистических данных для валютных спекулянтов раньше 24 января не ожидается. А вот 24 января станут известны данные по международным резервам ЦБ РФ, что может стать поводом для сильной волатильности на конец недели», — полагает Удилов.

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