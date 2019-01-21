Ростовские власти круглосуточно принимают жалобы от пассажиров

Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM Три месяца назад ростовские власти приступили к реализации транспортной революции, но только сейчас чиновники задумались об обратной связи с пассажирами. Как сообщает городской департамент транспорта, на базе Городского центра управления пассажирскими перевозками в круглосуточном режиме работает «горячая линия».

В частности, позвонив по номеру 8−800−222−76−76, горожане получат ответы на все интересующие их вопросы. Операторы уточнят маршруты и расписание того или иного транспорта, а также примут жалобы.

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ИА REGNUM напоминает, что провал транспортной революции в Ростове-на-Дону был признан на региональном уровне. В связи с проблемами, которые возникли у пассажиров общественного транспорта после нововведений, должности лишились несколько чиновников.

Городские власти попытались объяснить неудачную оптимизацию транспортной сферы пассажирских перевозок острым кадровым голодом в области пассажирских перевозок. Городу-миллионнику необходимо 370 специалистов, тогда как на учёте в службе занятости в настоящее время состоят 86 водителей с опытом работы.