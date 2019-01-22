Это уже даже не кризис: в каком состоянии находятся угольные шахты Украины

Киев, , 04:13 — REGNUM Очередная подземная голодовка украинских шахтеров из госкомпании «Селидовуголь», которые — по сообщению Конфедерации свободных профсоюзов — не получают зарплату уже полгода, привела к тому, что работникам все же начали перечислять зарплату. За июнь прошлого. Тем не менее, в предвыборный период Петр Порошенко ставку делает на томос, а проблемы угольной отрасли заняли в большей степени оппозицию. О том, каковы именно эти проблемы, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Несмотря на то, что частные компании наращивают добычу угля, ее общий объем все равно падает, так как ускоряющаяся добыча частников не успевает за разрушением производства на государственных шахтах. В итоге добыча энергетического угля в минувшем году сократилась до 27,48 млн тонн, что на 2,2% ниже, чем в году 2017-м. Одновременно растет и импорт угля, за прошлый год он составил 21,39 млн тонн (на 1,61 млн больше, чем в прошлом году). Казалось бы, эти деньги можно было бы вложить в собственную угольную промышленность, но на этот шаг руководство страны не идет. Как следствие, среди шахт есть и такие, которые не только не могут платить шахтерам, но даже не способны оплатить необходимую для шахты электроэнергию.

«У нас сегодня 33 государственных шахты, из которых не работает уже 7 — практически существуют как просто технологические объекты, — заявил кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время эфира на телеканале «Интер». — Кредиторская задолженность — 27 млрд. Задолженность по зарплатам — более 100 млн на «Селидово», 40 — на «Лисичанске» и далее по всем практически объединениям»

На встрече Бойко с министром энергетики Игорем Насаликом выяснилось, что находящиеся под угрозой отключения шахты еще и вынуждены с нового года платить за электроэнергию вперед.

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