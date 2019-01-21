Нанесёт значительный ущерб: о запрете перепродавать продукты

Москва, , 15:35 — REGNUM Предложение производителей запретить торговым сетям перепродавать продукты перед вынесением на обсуждение на таком высоком уровне требует серьезной проработки и тщательного анализа потенциальных последствий. Крайне важно не идти по пути необдуманных решений, который впоследствии принесут значительный ущерб для многих участников рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман.

«В частности, эта инициатива способна нанести значительный вред розничным магазинам. Кроме того, неправильно полагать, что крупные торговые сети пользуются чрезмерными скидками за объем продаж, которые могли бы отразиться в цене товара, но не доходят до конечного потребителя. Это очень поверхностный взгляд, не подкрепленный реальным экономическим анализом ситуации», — считает эксперт.

Во-первых, по его мнению, объемы закупок закреплены в договорах поставки и сети не могут в одностороннем порядке пойти на их сокращение, даже сейчас, когда покупательная способность объективно стагнирует. Во-вторых, торговые сети на сегодняшний день во многом являются гарантом сдерживания роста цен именно для конечного покупателя, и именно в магазинах крупных торговых сетей покупатели сегодня приобретают товары по наиболее комфортным ценам.

«Даже если торговые сети сократят объемы закупок таким образом, чтобы не была возможна дальнейшая перепродажа товара в мелкую розницу, среднее торговое звено все равно не получит таких же цен в закупке, как федеральные сети. Это объективный закон рынка, наибольшие скидки получает тот, кто покупает много и стабильно. Обвинения в захвате рынка несетевой торговли в этой связи выглядят в больше степени непрофессионально», — высказал свое мнение Перельман.

Как сообщало ИА REGNUM, российские производители продуктов обратились в правительство РФ с просьбой пресечь практику продаж крупными сетями товара небольшим магазинам. Об этом говорится в письме, направленном поставщиками вице-премьеру Дмитрию Козаку.

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