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Делегацию Украины на переговорах с Россией по газу возглавит Климкин

Экономика

Помимо главы МИД, в состав украинской делегации войдут глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и другие лица

Киев, 21 января 2019, 15:32 — REGNUM  Глава МИД Украины Павел Климкин возглавит украинскую делегацию на трёхсторонних переговорах с Россией и ЕС по сохранению транзита газа после 2019 года через территорию Украины. Об этом сообщает 21 января пресс-служба украинского МИД.

«21 января в Брюсселе состоятся трехсторонние консультации Украина — ЕС — Россия по вопросам транзита российского газа газопроводами Украины после 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В украинском МИД также отметили, что помимо Климкина, в состав делегации войдут глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, замминистра энергетики Украины Наталья Бойко, глава Нацкомиссии, по регулированию в сфере энергетики Оксана Кривенко и другие лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что не исключает такого развития событий, при котором Газпром в 2020 году может отказаться от транзита газа через украинскую территорию.

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