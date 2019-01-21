За год розничная торговля в Туркестанской области Казахстана выросла на 87%

Туркестан, Казахстан, , 15:28 — REGNUM По итогам 2018 года объем розничной торговли в Туркестанской области Казахстана составил 148,3 млрд тенге ($392 млн), что на 4,1% больше, чем в 2017 году, сообщает 21 января агентство «Казинформ» со ссылкой на региональный департамент статистики.

Объем розничной торговли вырос на 86,5%, до 75,2 млрд тенге ($199 млн). Объем оптовой торговли за отчетный период сократился на 6,1%, до 69,8 млрд тенге ($184 млн).

Напомним, по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал на душу населения в Туркестанской области Казахстана составляет 145,7 тыс. тенге ($385). Данный показатель является худшим среди регионов республики.

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