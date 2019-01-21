Идея интересная, но много вопросов: о внедрении криптовалюты

, , 15:20 — REGNUM Технически реализовать идею расчетов в криптовалюте в регионах России будет возможно. У российского бизнеса уже есть не только значительный интерес к расчетам с помощью новых цифровых технологий, но даже есть достаточно успешные пилотные проекты: например, размещение облигаций «МегаФона» на Мосбирже с использованием технологии распределенных реестров (блокчейна), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Принятие закона позволит предприятиям использовать криптовалютные технологии, в частности блокчейн, в процессе привлечения капитала, а также продажи своей продукции за рубеж в случае, если предприятие находится под санкциями и ему могут ограничить расчеты в долларах. Безусловно, тема интересная, однако возникает немало вопросов о том, как эти механизмы будут работать на практике», — отметила эксперт.

К блокчейну уже есть большой интерес, так как эта технология реально позволяет упростить документооборот. Размещение ценных бумаг с оплатой в криптовалюте теоретически возможно, но для этого необходимо, чтобы закон о цифровых финансовых активах был хотя бы принят. Что касается экспорта товаров или технологий с оплатой в криптовалюте, здесь также нужна правовая база, однако для бизнеса важен и успешный опыт других стран. А такой опыт пока еще невелик.

«Например, Венесуэла, которая еще в 2018 году запустила национальную нефтяную криптовалюту «петро», только в 2019 году надеется начать поставки нефти за рубеж с расчетами в данной криптовалюте. Но пока неясно, как эти экспортные механизмы будут работать, так как петро обращается только на территории Венесуэлы, ликвидность его крайне мала, до популярности биткоина этой новой цифровой валюте пока очень далеко», — пояснила Мильчакова.

Пока сложно сказать, какой будет результат для регионов России в целом, кроме возможности громко заявить о том, что регион переходит на новые технологии. Скорее всего, выгоду получат только отдельные предприятия, причем те, которые уже успешно внедрили или начали у себя внедрять технологию распределенных реестров. Возможно, что пилотными регионами станут Татария и Калининградская область, но маловероятно, что в очередь на использование такой технологии встанет вся Россия. Интернет, хоть и доступен большинству граждан, но пока еще не всей России, не говоря уже о практическом применении более сложных и передовых технологий.

«Так что пока об успехе такой инициативы говорить рано. Сначала нужно принять закон о цифровых финансовых активах, только тогда можно будет сказать, что правовая база для операций с криптовалютами в России уже создана. Вот тогда можно будет легально осуществлять операции по внедрению криптовалют во внутренних и международных расчетах. Однако есть идея создания наднациональной евразийской криптовалюты для расчетов между странами ЕАЭС. Здесь и правовую базу будет создать гораздо легче, и это будет реальным шагом по дедолларизации расчетов в Евразийском союзе», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 21 января СМИ писали, что Минэкономразвития РФ разработало законопроект «о регуляторной песочнице», который позволит предприятиям ряда регионов осуществлять расчеты в криптовалютах в виде пилотного проекта. В Госдуме, как сообщают СМИ, эту идею поддерживают, несмотря на то, что законопроект о цифровых финансовых активах (криптовалютах) еще не принят и планируется к рассмотрению во втором чтении только весной.