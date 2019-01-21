«Бред собачий» – депутат Госдумы о «вредных» новогодних каникулах

Москва, , 15:26 — REGNUM Предложение предоставить работодателям в РФ право по согласованию с трудовыми коллективами самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул — непрофессионально, убежден депутат Госдумы РФ Олег Шеин. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее предложение главы комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского.

«Это предложение непрофессионально, — сказал Шеин. — Допустим, есть некий офис или учреждение или цех, где часть людей хочет [установить новогодние каникулы] так, а часть эдак. И, получается, надо перестраивать рабочий график не пойми каким путем. Это затрудняет саму логику работы. Делает ее аритмичной. И такие предложения являются странными. Да и работодатель такого права не получит. Весь сыр бор из-за этой пары-тройки дней, которые сращивают 1 января и 7 января. О них идет весь разговор. Остальные даты это либо выходные, либо передвигающиеся выходные. Эти два-три дня — зачем они нужны работодателю?»

Кроме того, Шеин отметил, что в РФ уже сложилась некая аппаратная квазикультура, смысл которой сводится к тому, чтобы не считаться с обществом, демонстративно игнорировать общественные требования и время от времени подбрасывать ему разного рода пропагандистские «пустышки».

Раскритиковал депутат и доводы тех, кто находит новогодний отдых граждан РФ слишком длительным и как следствие чрезвычайно вредным для российской экономики.

«Бред собачий, — сказал Шеин. — Российской экономике не это вред наносит. Более того, есть статистика, показывающая, что продолжительность реального рабочего времени в РФ существенно выше, чем в Европе. Но если сама экономика является архаичной, то производительность труда, конечно, будет ниже. За единицу времени будет производиться меньше продукции, чем в экономиках, которые являются более модернизированными и цифровыми. Вот в чём вопрос — отсталые методы организации и нежелание работодателя повышать квалификацию своих сотрудников».

Напомним, что ранее глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью «Российской газете» порассуждал о том, чтобы отдельные коллективы могли в рамках коллективных договоров устанавливать свой режим работы в период новогодних каникул.

«Было предложение, например, от депутатского корпуса, чтобы дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни», — сказал Рязанский, но признался, что он сам с трудом представляет себе, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства.

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