МВФ указал Украине ориентиры на 2019 год

Киев, , 01:17 — REGNUM Международный валютный фонд сообщил Украине, на что ей нужно нацеливаться в наступившем году. Что и почему вошло в ряд ориентиров для Киева, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Так, в число обязательств Украины входит очередное повышение цены на газ для населения — с 1 мая стоимость должна вырасти на 15%, составив порядка 9,7−9,8 грн за кубометр. Также у Киева есть время до конца апреля на то, чтобы назначить минимум 35 судей Антикоррупционного суда и до конца июня — чтобы запустить саму работу этой структуры. МВФ также ожидает разделения полномочий Национальной комиссией госрегулирования рынков финансовых услуг между двумя структурами (НБУ и Нацкомиссией ценных бумаг и фондового рынка), и подчеркивает важность стимуляции продажи государственного имущества.

В отношении малой приватизации известно, что Фонд государственного имущества намерен в этом году продать 792 объекта, включая объекты социально-культурного назначения. Также в Фонде хотят продать 10 предприятий из концерна «Укроборонпром», а непроданные в прошлом году объекты «большой приватизации» (напомним, план продаж был полностью сорван) переходят на 2019 год. В большой приватизации ФГИ просит помощи у МВФ.

МВФ также высказал свой прогноз относительно рисков украинской экономики, которые признаются высокими, а сама страна признана находящейся в кризисе:

«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложным деловым климатом, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв по сравнению с другими странами региона», — говорится в сообщении МВФ.

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