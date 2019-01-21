В Коми зафиксирован рекордный за три года рост цен

Сыктывкар, , 15:19 — REGNUM В 2018 году на потребительском рынке республики сложился максимальный за последние три года прирост цен — 5,1% (по России — 4,3% — ред.). Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары. Об этом ИА REGNUM сообщили в Комистате.

По данным статистики, цены на продовольственные товары Коми в ушедшем году выросли на 5,6% (в 2017 г. — на 1,5%). Яйца подорожали на 38%, сахар — на 27%. Наряду с этим, более высоким, чем в предыдущем году, был прирост цен на пшено — 54%, сыры, хлеб и хлебобулочные изделия — 8−9%, рыбопродукты, свинину, говядину, фарш мясной, колбасные изделия, маргарин, чай — 5−7%.

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Темпы роста цен на непродовольственные товары в 2018 году также значительно «обогнали» показатели предыдущего года: 4,4% против 2,1% соответственно.

Больше, чем в 2017 году, подорожали: бензин автомобильный и дизтопливо — на 8% и 15% соответственно, табачные изделия — на 11%, легковые автомобили — на 6%, мебель — на 4%. Цены на холодильники, стиральные машины, шины для легковых автомобилей выросли на 6%, в то время как в 2017 году на данные товары наблюдалось снижение цен.

Индекс цен и тарифов на услуги в 2018 году составил 105,3% (в 2017 г. — 103,9%). По сравнению с предыдущим годом отмечен более высокий рост тарифов воздушного транспорта, стоимости услуг зарубежного туризма, медицинских услуг, жилищных, коммунальных. Декабрьский рост цен и тарифов составил 101,2%. В основном, это было связано с увеличением стоимости услуг транспорта: выросла оплата проезда в поездах дальнего следования — на 14%, стоимость авиаперевозок — на 6%, услуг автомобильного транспорта — на 2%. Кроме того, аренда однокомнатной квартиры и услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 2%.