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В Ярославской области в очередной раз пообещали запустить Тутаевскую ПГУ

Экономика

Сроки неоднократно сдвигались

В Ярославской области в очередной раз пообещали запустить Тутаевскую ПГУ
Иллюстрация: Yarregion.ru
Тутаевская ПГУ

Тутаев, Ярославская область, 21 января 2019, 15:00 — REGNUM  Власти Ярославской области назвали новый срок запуска Тутаевской ПГУ — август 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году региональные власти обещали завершить работы на станции и запустить ее весной 2019 года. Об этом сообщалось в связи с визитом на строительство губернатора Дмитрия Миронова. До этого Миронов по итогам Санкт-Петербургского экономического форума анонсировал запуск ПГУ летом 2018 года.

Как сообщает сайт правительства области на этот раз, работы на станции возобновились в августе 2018 года. Ранее вновь начать стройку руководство «Ярославской генерирующей компании» и самой «Тутаевской ПГУ» обещало в конце 2016, летом и осенью 2017 года.

Работы возобновились в августе прошлого года, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. — Важно, что этот проект поддержал Внешэкономбанк. Генеральным подрядчиком выступает АО «ОДК — Газовые турбины», субподрядная организация — ООО «АВП-Групп» из города Набережные Челны. Подход у них серьезный, предпринимается максимум усилий, чтобы завершить строительство к августу 2019 года. Есть определенные объективные трудности, связанные с работой прежнего субподрядчика, приходится исправлять его ошибки. Со своей стороны мы поможем в организационных вопросах, чтобы ускорить процесс.

Строительство Тутаевской ПГУ было крупнейшим проектом обанкротившейся государственной компании Ярославской области «ЯГК». Стройка была начата в 2011 году и заморожена в 2013-м из-за долгов перед генподрядчиком — «ОДК-Газовые турбины» (часть ГК «Ростех»).

Парогазовая установка должна обеспечить теплом жителей Тутаева и одновременно вырабатывать электроэнергию.

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