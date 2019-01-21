Путин надеется на Счетную палату при реализации нацпроектов

Москва, , 14:55 — REGNUM В 2019 году Счетная палата РФ сделает упор на стратегический аудит. Планируется применять новые подходы аудита — стратегического, повышая качество и самого финансового аудита контрольного органа. Об этом сегодня, 21 января, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Россия претендует на реализацию или продвижение новых подходов в сфере аудита, осовременивая его, часть этих подходов будет связана с развитием стратегического аудита и цифровых методов», — пояснил Кудрин.

В свою очередь Путин попросил Кудрина особо обратить внимание на эффективность усилий государства по достижению целей по нацпроетам.

«Очень рассчитываю на то, что под Вашим руководством Счетная палата РФ будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов», — отметил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 году в России планируется проведение XXIII международного Конгресса ИНТОСАИ. Это международная организация, объединяющая все счётные палаты мира. в эту организацию входят 194 страны.

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