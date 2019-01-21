Из Иваново в Москву запустят дополнительный поезд «Ласточка»

Иваново, , 14:53 — REGNUM Дополнительные дневные скоростные поезда «Ласточка» сообщением «Иваново — Москва» и «Москва — Иваново» будут запущены с 11 февраля. Об этом 21 января в Instargam сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, отметив, что поезд, запущенный в марте 2018 года, оказался не только очень востребованным у жителей, но и поспособствовал притоку инвестиций в регион.

Дневной поезд будет отправляться из Иваново в 13:36, в 17:24 прибывать на Курский вокзал Москвы. Отправление поезда в Иваново — в 14:04, прибытие в областной центр — в 17:59, уточнили в пресс-службе облправительства.

На данный момент из Иванова в Москву и обратно ежедневно отправляется три «Ласточки» — в 01:09, в 06:24 и в 19:04 из Иванова, в 01:56, 07:07 и в 20:07 с Курского вокзала Москвы. Время в пути составляет 3 часа 41 минуту. Поезда следуют с остановками в Шуе и Владимире. С момента запуска скоростного железнодорожного сообщения Иваново — Москва перевезено более 450 тысяч человек, сообщили в пресс-службе облправительства.

Добавим, что до запуска скоростных поездов в марте 2018 года Иваново и Москву связывали лишь ночные поезда с временем следования около семи часов.