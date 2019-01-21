В России в сентябре состоится конгресс счётных палат мира

Москва, , 14:41 — REGNUM В сентябре 2019 году в России планируется проведение XXIII международного Конгресса ИНТОСАИ. Это международная организация, объединяющая все счётные палаты мира. в эту организацию входят 194 страны. Об этом сегодня, 21 января, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Предполагается, что это на конгресс съедутся 850 участников. Будут обсуждаться итоги работы ИНТОСАИ за три года. Россия станет председателем этой организации на следующие три года.

«Счетная палата РФ в рабочими группами разных стран готовит декларацию, которая будет принята на этом конгрессе. В ней говорится о продвижение новых подходов в сфере аудита, в частности, развитие стратегического аудита и цифровых методов», — пояснил Кудрин.

На конгрессе будет представлено два ключевых доклада. Один сделает Россия по анализу так называемого стратегического аудита. Второй доклад сделает Китай по развитию цифровых технологий в сфере аудита.

«Таким образом, в 2019 году Россия станет центром международных мероприятий в сфере государственного аудита», — отметил глава СП РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о итогах работа контрольного органа в 2018 году и планах на 2019 год.

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