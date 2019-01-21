Ростовские дороги станут «безопасными и качественными» за 6,2 млрд рублей

Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В текущем году на реализацию мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области потратят вдвое больше средств, чем было запланировано — 6,2 млрд рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике региона 21 января.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2019 году нацпроект будет реализован в трех городских агломерациях Ростовской области — Ростовской, Таганрогской, Шахтинской, которые включают в себя 21 муниципальное образование. На эти цели планировалось направить 3,3 млрд рублей.

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Уточняется, что объём финансирования вырос за счет средств региональной казны.

«Муниципалитеты должны подойти к реализации нацпроекта со всей ответственностью. От подготовки качественной аукционной документации и проведения конкурсных процедур в указанные сроки до контроля за ходом выполнения работ и сдачи объектов», — указал заместитель губернатора Михаил Тихонов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область стала одним из 36 регионов России, который принимал активное участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» в период 2017—2018 годов. За это время было отремонтировано 188 объектов региональной и муниципальной собственности общей протяженностью более 200 километров.

В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 млрд рублей. За счет этих средств приведены в порядок 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 км. Доля дорог в Ростовской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, выросла с 56% до 65%.