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Renault нарастила долю на автомобильном рынке Белоруссии до 21,4%

Экономика

Объём продаж автомобилей французской марки достиг 11,3 тыс. штук

Минск, 21 января 2019, 14:36 — REGNUM  В минувшем году рыночная доля Renault на автомобильном рынке Белоруссии увеличилась до 21,4%, сообщает 21 января агентство «Автостат» со ссылкой на данные Белорусской автомобильной ассоциации.

Объём продаж автомобилей французской марки достиг 11,3 тыс. штук, что на 8% больше, чем годом ранее. Таким образом, почти каждый пятый автомобиль, проданный в Белоруссии, принадлежит Renault.

Второе место с результатом 10,5 тыс. автомобилей занимает российская LADA, третье — Volkswagen (6,9 тыс.). Также в пятёрку лидеров входит китайская Geely и чешская Skoda.

Несмотря на то, что белорусы в целом предпочитают продукцию компании Renault, самой продаваемой моделью в стране в 2018 году стала российская LADA Vesta, объем реализации которой достиг 5,3 тыс. экземпляров. На второе место опустился лидер 2017 года — седан Volkswagen Polo с результатом 4,9 тыс. единиц. Следующие три позиции занимают автомобили Renault — Logan, Sandero Stepway и Duster.

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