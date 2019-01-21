Компания Samsung потратила $3,1 млн на лоббирование интересов — СМИ

Сеул, , 14:50 — REGNUM Компания Samsung вошла в список «Девяти лучших компаний», которые больше всего инвестировали в лоббирование интересов, сообщает Yonhap News.

Согласно информации, предоставленной некоммерческой организацией Center for Responsive Politics, Samsung Electronics потратила на лоббирование $3,12 млн и еще около 3,5 млрд вон (~$3,09 млн) через дочерние компании и юридические фирмы.

Однако, по сравнению с 2017 годом, компания потратила на лоббирование на 10,8% меньше.

Согласно информационному источнику, такие компании как Microsoft ($7,18 млн), Qualcomm ($6 млн), Oracle ($5,47 млн), Apple ($5,09 млн), IBM ($3,95 млн), Entertainment Software Association ($3,84 млн), Consumer Technology Association ($3,36 млн), Siemens ($3,15 млн) тратят больше денег на лоббирование, чем Samsung.

Лобби́зм — вид деятельности, заключающийся в воздействии со стороны физических лиц и представителей негосударственных организаций на органы власти или органы местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими определённых решений.