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В 2019 году Счетная палата РФ усилит мониторинг нацпроектов — Кудрин

Экономика

В России состояние данных ещё очень слабое

Москва, 21 января 2019, 14:27 — REGNUM  В 2019 году Счетная палата будет более строго мониторить выполнение национальных целей и национальных проектов. Сейчас такая перестройка частично проводится. Об этом сегодня, 21 января, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, увеличивается доля цифровых методов анализа данных, которые бы позволяли без выхода на место анализировать более широкий круг мероприятий.

Конечно, в России состояние данных ещё очень слабое. Нужно улучшать качество баз данных, их сопоставимость. В 2019 году одним из направлений станет иск-ориентированный подход.

«Там, где больше рисков, и хищений, и рисков невыполнения стратегических целей больше», — отметил Кудрин.

В этой связи, планируется применять новые подходы стратегического аудита, повышая качество и самого финансового аудита Счетной палаты РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе контрольного органа в 2018 году

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Счетная палата РФ
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