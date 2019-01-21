Эстония переманивает латвийцев детскими пособиями

Таллин, , 14:20 — REGNUM Часть латвийско-эстонской границы проходит по территории одного города, латвийская часть которого носит название Валка, а эстонская — Валга. В последние годы жители латвийской части все чаще отдают предпочтение эстонской: декларируют там свое место жительства и работу ищут тоже там. Латвийский портал vesti.lv сообщает, что в эти дни самоуправление латвийского города Валка оказалось под угрозой банкротства по причине быстрой потери налогоплательщиков.

Эстонская часть составляет примерно 2/3 города как по площади, так и по населению — на начало 2017 года здесь проживало около 12 тысяч человек, к тому же здесь расположен городской вокзал. Численность же населения латвийской части на начало 2017 года составила около 4700 жителей.

С каждым годом количество «перебежчиков» увеличивается: в 2016 их число составило 1019 человек, а в 2017 — уже 1152. Из последний данных следует, что за 2018 год в Эстонии перерегистрировалось около 1300 жителей латвийского города, что составляет более 10% от всего числа жителей Валкского края. Основные причины: значительно выше заработная плата и социальные пособия, а также более доступные медицинские услуги.

«В Латвии семья с тремя детьми получает пособие в размере 134 евро в месяц, а такая же семья в Эстонии — 500 евро», — передают эстонские средства массовой информации.

Отмечается, что данная регистрация — формальность, так как физически люди остаются проживать в Валке, где жизнь дешевле. При этом налоги латвийские граждане начинают платить в казну соседней Эстонии. В конечном итоге, сложившаяся ситуация может лишить местные власти средств, необходимых для собственного развития.

Самоуправление Валкского края в декабре 2018 года отправили письмо, адресованное премьер-министру Латвии, а также министру финансов и председателю комиссии Сейма по бюджету и финансам, с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию. По мнению председателя думы Валкского края Вентса Армандса Крауклиса, единственный возможный выход из ситуации — выделить дополнительные дотации.

Министерство финансов Латвии в ответ на обращение местных властей заявило, что никаких исключений для конкретного самоуправления не предусмотрено, так как закон для всех один.

Как передает vesti.lv, существует и другое решение проблемы — создать объединенное самоуправление. Более того, среди эстонских политиков наблюдается значительная поддержка столь «революционной интеграции».