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В 2018 году производство пшеницы в Таджикистане сократилось на 15%

Экономика

Объем производства зерновых сократился на 10,5%

В 2018 году производство пшеницы в Таджикистане сократилось на 15%
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

Душанбе, 21 января 2019, 14:21 — REGNUM  В 2018 году Таджикистан произвел 779 тыс. тонн пшеницы, что на 14,6% меньше, чем в 2017 году, сообщает 21 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

За год в республику было импортировано 1,019 млн тонн пшеницы, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Объем производства зерновых сократился на 10,5%, до 1,3 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года экспорт пшеницы из Казахстана в Таджикистан составил $93,8 млн, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком пшеницы на таджикистанский рынок является Казахстан. Общий объем импорта пшеницы в Таджикистан по итогам 2018 году составил $272,6 млн.

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Сельское хозяйство
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