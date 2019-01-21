Кудрин доложил Путину об итогах работы Счётной палаты РФ в 2018 году

Москва, , 14:16 — REGNUM В 2018 году проведено 42 заседания коллегии Счётной палаты России, на которых рассмотрено 272 мероприятия контрольных органов. Об этом сегодня, 21 января, заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Кудрина, за период его председательства Счетной палатой РФ направлено 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний (это в тех случаях, когда не выполнены первоначальные представления), 220 информационных писем.

Кроме того, 23 материала отправлено в Генеральную прокуратуру РФ, восемь — в Федеральную службу безопасности, четыре — в Следственный комитет, по которым тоже идёт работа.

«Как правило, материалы проверок подтверждаются, и по ним продолжаются действия», — отметил Кудрин.

По его словам, в будущем качество работы контрольного органа повысится, ориентируясь на новые подходы стратегического аудита.

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