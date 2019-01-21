Явно предвыборная мера: об энергонезависимости Украины

Москва, , 14:04 — REGNUM Слова об энергонезависимости Украины не новы, но их педалирование сейчас в правительстве — явная предвыборная мера. Украина не может в реальности обеспечить свои нужды в энергоресурсах самостоятельно. Если говорить о газе, то его потребность в стране составляет 30 млрд кубометров в год. Объём добычи в Незалежной — примерно 20 млрд кубометров. Эти объёмы не только не растут, но снижаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Так, за первую половину 2018 года было добыто 9,9 млрд кубометров, что на 0,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Увеличить производство не удаётся по многим причинам. Это, прежде всего, отсутствие средств на инвестиции, политические и экологические риски, нерентабельность добычи, коррупционная составляющая. Внутренние закупочные цены газа украинского производства для «Нафтогаза» выше, чем по импорту из Европы. А импорт — это, кстати, в основном тот же российский газ, часть которого по иронии судьбы идёт сначала в Европу именно через украинский транзит», — пояснил эксперт.

Итак, зависимость от импорта газа станет, очевидно, только нарастать. Кроме того, не будет давать нужных доходов в перспективе и сам транзит газа. Газотранспортная система (ГТС), на развитие которой уповает украинское руководство, давно находится в крайне плачевном состоянии. Внешние кредиты на её модернизацию фактически ушли на другие цели. Сейчас на её поддержание тратится 20 млн евро в год при необходимых 200 млн евро. По некоторым экспертным оценкам, уже к 2020 году Киев уже технически не сможет поставлять газ через свою ГТС.

«Нужно учесть и то, что поставки через Украину в Европу обходятся в 1,5−2 раза дороже, чем через «Северный поток». И при этом ГТС рентабельна при прокачке не менее 60 млрд кубометров газа в год. Пока объём транзита составляет более 90 млрд куб. м. Но из-за нехватки мощностей на будущее, увеличения потребностей европейцев, удешевления поставок с введением «Северного потока — 2», транзит через Украину в перспективе 3−5 лет уменьшится до 10−15 млрд кубометров», — считает Гойхман.

«Северный поток — 2» сократит доходы от транзита на $2,7 млрд в год или 3% ВВП. Таким образом, и транзит голубого топлива не даст дохода для энергонезависимости Украины, не говоря уже о планах собственного экспорта газа в Европу. Нефтепродукты Киев закупает в основном на белорусских НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть. Собственных нефтяных ресурсов практически нет. Есть и опасность, что при увеличении стоимости сырья в Белоруссии в ближайшие годы повысится и цена нефтепродуктов для Украины.

«Атомная энергетика, которая обеспечивает до 55% потребляемого электричества с четырёх украинских АЭС, крайне зависит от поставок ядерного топлива из России. Таким образом, существует огромная и непреодолимая зависимость Украины от внешних поставок энергоносителей, связанных прежде всего с Россией. Поэтому при всем политическом неприятии этого, разрыв контактов с Россией исключительно болезнен для Киева», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook написал, что Украина сделала первый шаг к энергонезависимости, отказавшись от российского газа. На этом пути осталось ещё четыре этапа.

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