В 2018 году производство мяса в Таджикистане увеличилось на 5%

Душанбе, , 14:07 — REGNUM По итогам 2018 года в Таджикистане было произведено более 262 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 5,2% больше, чем в 2017 году, сообщает 21 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

По данным таможенной службы, за 11 месяцев 2018 года Таджикистан импортировал 24 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. За отчетный период поголовье крупного рогатого скота составило 2,4 млн голов, что на 1,2% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Таджикистане насчитывалось 2,3 млн голов крупного рогатого скота и 5,7 млн голов — мелкого рогатого скота.

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