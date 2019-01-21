Завод РосАЛит внедрил передовую технологию литья автокомпонентов

Заволжье, Нижегородская область, , 13:52 — REGNUM Технологию плавки и разливки металла в Заволжье (Нижегородская область) внедрили специалисты завода РосАЛит. Новое оборудование улучшит качество алюминиевых деталей для отечественных и международных автомобильных компаний, сообщает 21 января пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Объём инвестиций, направленных на реализацию проекта, составил большее 84 млн рублей. Часть этих средств приходится на федерально-региональный заем (29 млн рублей), предоставленный при участии ФРП, ещё 12 млн рублей профинансировал Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области, говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью завода станет применение новой технологии автоматизации процессов при литье деталей сложной формы. Привлечение льготного займа позволило предприятию закупить современное газовое плавильно-литейное оборудование. В настоящее время оно в автоматическом режиме контролирует ключевые этапы процесса, включая непрерывную регистрацию веса и температуру расплава.

Предполагается, что новая технология снизит потерю алюминия с 4,5% до 1,5% за счет почти полной переработки шихты (смесь исходных материалов для выплавки металла), а также позволит повысить качество металла — сплав получается однородным.

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