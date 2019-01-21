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В Таджикистане назвали макроэкономические показатели за 2018 год

Экономика

Промышленное производство в республике выросло на 11,8%

Душанбе, 21 января 2019, 13:53 — REGNUM  По итогам 2018 года валовый внутренний продукт (ВВП) в Таджикистане вырос по сравнению с 2017 годом на 7,3%, до 68,8 млрд сомони ($7,2 млрд). Об этом 21 января заявил председатель правительства республики Кохир Расулзода на заседании правительства, сообщает агентство «ТаджикТА».

По словам премьер-министра, промышленное производство в республике выросло на 11,8%, объем производства в сфере сельского хозяйства — на 4%, объем внешнего товарооборота — на 15,4%, платных услуг — на 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем ВВП на душу населения в Таджикистане составил 7 565 сомони ($803). По итогам 2017 года этот показатель составил 6 840 сомони ($726).

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Экономика Таджикистана
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