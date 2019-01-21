Глава Мосбиржи предложил заменить доллар российским золотом

Москва, , 13:44 — REGNUM Инвестиционное российское золото можно было бы использовать в качестве альтернативы инвестициям в доллар США. Об этом заявил глава Московской биржи Александр Афанасьев в ходе парламентских слушаний об основных направлениях развития финансового рынка РФ в 2019—2021 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Целый ряд сверхконсервативных инвесторов приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота», — заявил Афанасьев.

Он также уточнил, что речь идет об инвестиционном золоте, которое производится в РФ. При этом Афанасьев в целом отметил изменение характера поведения граждан РФ на финансовом рынке за последние полтора года.

«Мы отмечаем существенное увеличение и открытия новых счетов физическими лицами, и их оборота. Справедливо сегодня говорить о финансовой грамотности. Конечно, бывают частые ошибки у физлиц, но в целом инвестор ведет себя удивительно рационально», — отметил Афанасьев.