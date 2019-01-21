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Глава Мосбиржи предложил заменить доллар российским золотом

Экономика

Поскольку инвесторы стали вести себя более рационально

Глава Мосбиржи предложил заменить доллар российским золотом
History of Geo
Золото

Москва, 21 января 2019, 13:44 — REGNUM  Инвестиционное российское золото можно было бы использовать в качестве альтернативы инвестициям в доллар США. Об этом заявил глава Московской биржи Александр Афанасьев в ходе парламентских слушаний об основных направлениях развития финансового рынка РФ в 2019—2021 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Целый ряд сверхконсервативных инвесторов приобретали доллары и хранили их под подушкой, полагая, что это очень надежно. Я лично так не считаю, но такие люди есть. Давайте предложим альтернативу американскому доллару в виде российского золота», — заявил Афанасьев.

Он также уточнил, что речь идет об инвестиционном золоте, которое производится в РФ. При этом Афанасьев в целом отметил изменение характера поведения граждан РФ на финансовом рынке за последние полтора года.

«Мы отмечаем существенное увеличение и открытия новых счетов физическими лицами, и их оборота. Справедливо сегодня говорить о финансовой грамотности. Конечно, бывают частые ошибки у физлиц, но в целом инвестор ведет себя удивительно рационально», — отметил Афанасьев.

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