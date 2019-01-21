Криптовалюта для России — пока только пиар: мнение

Москва, , 13:36 — REGNUM Криптовалюта для России пока только пиар Заигрывания с криптовалютой для российских властей, вероятно, представляются неким способом пиара, по крайне мере к такому выводу подталкивают недавние заявления по этому поводу, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Если основной целью использования криптовалюты ставится обход западных санкций, а не рост эффективности использования финансовых ресурсов, то особого смысла для бизнеса в подобных экспериментах нет. Возникает вопрос — как развивать инфраструктуру использования криптовалюты, если завтра вслед за изменением политической конъюнктуры может измениться и заинтересованность властей. И это лишь одна из проблем стратегического характера, а есть еще и технические проблемы, упирающиеся в российское законодательство», — пояснил эксперт.

Как российские компании будут использовать криптовалюту для расчетов, если она не является платежным средством. Что это будет за криптовалюта, учитывая, что для бизнеса необходима курсовая стабильность, которой не обладают частные виртуальные валюты. Если же речь идет о государственной «крипте», то к чему будет привязан ее курс. Эти вопросы, могут быть решены положительно лишь при наличии стратегического плана использования криптовалюты для повышения эффективности финансовой системы России.

«Теоретически при переходе от экспортно-сырьевой модели экономики к более диверсифицированной, это могло бы дать широкий инструментарий, как для привлечения внутренних инвестиций в российские коммерческие проекты, так и для отслеживания их целевого использования всеми инвесторами.

Однако создание подобной криптовалютной системы внутри России, вкупе с преобразованием экономической модели, подразумевает высокий уровень децентрализации регионов, что совершенно не соответствует проводимой сейчас внутренней политике и именно поэтому и напрашивается вывод о криптовалютном пиаре властей», — высказал сове мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены некоторых регионов России могут получить право использовать криптоинструменты в финансовых операциях. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития РФ.

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