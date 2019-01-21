За год в Кустанайской области Казахстана сдано 300 тыс. кв метров жилья

Кустанай, Казахстан, , 13:39 — REGNUM В 2018 году в Кустанайской области Казахстана построено 299,3 тыс. кв. метров жилья, заявил заместитель акима (главы) региона Ерлан Спанов, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

За отчетный период объем строительных работ в денежном выражении составил 106,6 млрд тенге ($281 млн), что на 22,3% больше, чем в 2017 году.

Спанов добавил, что в рамках прогноза социально-экономического развития области на 2019−2023 годы объем строительных работ должен быть увеличен на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. метров жилья, что на 12,1% больше, чем в 2017 году.

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