В 2018 году ВВП Киргизии вырос на 3,5%, а инфляция – на 1,5%

Бишкек, , 13:31 — REGNUM По итогам 2018 года номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии сложился на уровне 557,1 млрд сомов (около 530,6 млрд рублей), а рост ВВП в этот период составил 3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

В то же время индекс потребительских цен за минувший год увеличился на 1,5% по сравнению с 2017 годом.

За 2018 год в Киргизии произведено промышленной продукции на 5,4% больше, чем в 2017 году. Произошло это благодаря росту объемов производства в горнорудной сфере на 8,1%, а также в обрабатывающей промышленности и в энергетическом секторе — на 5%.

В сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в минувшем году произведено продукции на сумму 203 млрд 822,5 млн сомов (более 194,1 млрд рублей), что на 2,7% больше, чем в 2017 году.

В сфере услуг в 2018 году рост составил 2,2%, а в сфере строительства — 7,8%.

Общий объем внешнеторгового оборота в этот период достиг $5 млрд 967,6 млн (более 395,8 млрд) и увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,2%.

При этом Киргизия экспортировала за рубеж своих товаров на сумму $1 млрд 533,2 млн (около 101,7 млрд рублей), что на 0,8% больше показателя 2017 года. А импортировала на иностранных товаров на $4 млрд 434,4 млн (свыше 294,1 млрд рублей), что на 8,2% больше прошлогоднего объема импорта.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (около 496,1 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился в сравнении с 2016 годом на 4,6%. Инфляция по итогам 2017 года выросла на 3,2%.

Промышленность в этот период произвела продукции на 94,9 млрд сомов (около 90,4 млрд рублей), сельскохозяйственная отрасль — на 64,2 млрд сомов (более 61,1 млрд рублей), сфера строительства — на 42,9 млрд сомов (более 40,8 млрд рублей), оптовая и розничная торговля — на 93,2 млрд сомов (более 88,7 млрд рублей).

Внешнеторговый оборот Киргизии в 2017 году составил около $6,3 млрд (около 417,9 млрд рублей по текущему курсу) и вырос по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом объем экспорта увеличился на 13,8%, а импорта — на 12%.