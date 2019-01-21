Экономист: последние 10 лет были периодом стагнации мировой экономики

Москва, , 13:33 — REGNUM Последние годы в мире финансовый капитал получил контроль над мировой экономикой и дал возможность миллиардерам получать прибыль не от вложений в реальный сектор, а от финансовых транзакций, полагает экономист Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за 10 лет в мире вдвое увеличилось количество миллиардеров.

«Последние 10 лет после кризиса были периодом рецессии, стагнации, но потом некоторого экономического роста, правда, не такими темпами, чтобы вдвое увеличилось богатство человечества, — сказал Бузгалин. — Средние темпы 3−4%. Но главным образом происходит увеличивающаяся социальная поляризация. Причём это касается не только стран «ядра» (Западная Европа и США), но и стран периферии и полупериферии. Бедные становятся всё беднее, а наиболее богатая часть — те самые миллиардеры — концентрируют в своих руках всё большее богатство».

Это, по словам Бузгалина, связано с общей моделью неолиберального капитализма, где снижены механизмы социального перераспределения.

«Идёт и не останавливается процесс финансиализации, то есть концентрации богатств в руках финансового капитала, и, что ещё важнее, контроля финансового капитала за экономикой, что позволяет перераспределять доходы в пользу миллиардеров, как правило, паразитирующих на финансовых транзакциях и получающих от этого наибольшую часть доходов, а не от вложения в реальный сектор, — сказал Бузгалин. — Это главные механизмы, которые в итоге создают условия для выступлений «жёлтых жилетов», победы левых кандидатов на выборах в странах Латинской Америки, возможной победы социалиста Берни Сандерса (если бы не манипуляции на предварительных выборах, то он был бы кандидатом от Демократической партии США) и прихода к руководству Лейбористской партией Джереми Корбина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, причина всё увеличивающегося числа миллиардеров — это централизованное перераспределение средств от общества и от населения в пользу крупного капитала.

«Кризис для крупного бизнеса — это золотая жила, — сказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM. — Всегда есть повод просить деньги у государства, шантажируя его тем, что в противном случае будут сокращены сотни тысяч сотрудников, закроются важные предприятия и разорятся целые города из-за перевода производств в другие регионы».

Поэтому, как считает Кагарлицкий, при сложившейся политической конфигурации крупный бизнес использует кризис как время для получения денег от государства.

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