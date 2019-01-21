В Южной Корее проверят качество морепродуктов

Сеул, , 14:33 — REGNUM С преддверием праздников в Южной Корее растет и спрос на морепродукты. Однако Национальное управление рыболовства планирует провести проверку экспортируемой продукции для выявления качества, сообщает телеканал YTN.

Под контроль Национального управления попадут такие морепродукты, как минтай, желтая горбуша, осьминог и морские ушки.

Известно, что цены на экспортированные морепродукты в два — пять раз выше, чем отечественного производства. Именно поэтому сотрудники ведомства примут меры по выявлению нарушителей, чтобы потребители могли купить продукцию, соответствующую цене и качеству.

Отмечается, что всего в проверочных мероприятиях примут участие более 900 человек, включая правоохранительные органы и государственных служащих.

Если во время проверки будет выявлено, что информация о стране экспортере будет ложная, продавцам грозит штраф в размере 100 млн вон (~$88,401) или лишение свободы до 7 лет, если же страна экспортер не указана вовсе, то размер штрафа будет равен 10 млн вон (~$8,840).