Понедельник, 21 Января 2019 года
14:33:21 МСК

В Южной Корее проверят качество морепродуктов

Экономика

Под контроль Национального управления попадут такие морепродукты, как минтай, желтая горбуша, осьминог и морские ушки

Сеул, 21 января 2019, 14:33 — REGNUM  С преддверием праздников в Южной Корее растет и спрос на морепродукты. Однако Национальное управление рыболовства планирует провести проверку экспортируемой продукции для выявления качества, сообщает телеканал YTN.

Под контроль Национального управления попадут такие морепродукты, как минтай, желтая горбуша, осьминог и морские ушки.

Известно, что цены на экспортированные морепродукты в два — пять раз выше, чем отечественного производства. Именно поэтому сотрудники ведомства примут меры по выявлению нарушителей, чтобы потребители могли купить продукцию, соответствующую цене и качеству.

Отмечается, что всего в проверочных мероприятиях примут участие более 900 человек, включая правоохранительные органы и государственных служащих.

Если во время проверки будет выявлено, что информация о стране экспортере будет ложная, продавцам грозит штраф в размере 100 млн вон (~$88,401) или лишение свободы до 7 лет, если же страна экспортер не указана вовсе, то размер штрафа будет равен 10 млн вон (~$8,840).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить