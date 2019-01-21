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Вопрос не первого порядка: об уменьшении новогодних каникул в РФ

Экономика

.. есть вопросы в экономике России, которые надо решать в первую очередь

Вопрос не первого порядка: об уменьшении новогодних каникул в РФ
Генрих Матвеевич Манизер. Елочный торг

Москва, 21 января 2019, 13:09 — REGNUM  Новогодние праздники действительно слишком длинные в России. Впрочем, большинство трудовых коллективов и работающих людей в нашей стране сами способны регулировать этот процесс, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Совет Федерации — это фасадный институт законодательный власти, который, боюсь, не решает даже такие вопросы. Тем самым просто привлекается внимание к этому институту (информационная подсветка), но не более того.

«Уверен, что есть более значимые вопросы экономического и социального развития, которые сенаторы должны обсуждать и решать в первую очередь. Вопрос с новогодними праздниками — все-таки вопрос не первого порядка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Валерий Рязанский заявил, что работодатели могут получить возможность регулировать продолжительность новогодних каникул в России.

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