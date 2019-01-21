В 2018 году Национальный банк Казахстана оштрафовал банки на $184 тыс

Астана, , 13:08 — REGNUM По итогам 2018 года Национальный банк Казахстана оштрафовал банки второго уровня страны на 69,836 млн тенге ($184 тыс.), сообщает 21 января агентство «КазТАГ».

В течение года в отношении банков принято 275 мер воздействия, в том числе 167 ограничительных мер и 108 — административных штрафов. В большинстве случаев банки не соблюдали порядок обслуживания банковских займов, платежей и переводов денег.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана принял более 70 санкций и ограничительных мер воздействия.

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