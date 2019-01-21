Советник премьера Пакистана: экспорт увеличится в 2019 г. до $27 млрд

Исламабад, , 13:36 — REGNUM Советник премьер-министра Пакистана Имрана Хана по вопросам торговли Абдул Разак Дауд в своей речи перед предпринимателями Карачи (пакистанская провинция Синд) заявил об улучшении положения пакистанского экспорта в 2019 году.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, советник пакистанского премьера отметил, что по оценкам правительства в 2019 году объем пакистанского экспорта достигнет 27 миллиардов долларов. По словам Абдула Разака Дауда, чтобы достичь таких показателей, правительство работает над специальной программой по стимулированию экспорта.

Кроме того, по мнению советника, рост экспорта — это ключ к решению проблемы дефицита платежного баланса Пакистана, однако для этого также необходимо «ограничить экспорт». Не углубляясь в цифры, Абдул Разак Дауд отметил, что экспортные результаты декабря 2018 года были значительно лучше декабря 2017, что, по его мнению, говорит о положительном тренде.