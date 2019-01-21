Всеобщий отдых усложняет планирование: о пересмотре длительности каникул

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Для организации дел в экономике продолжительные новогодние каникулы действительно создают проблемы, лучшим способом решить эту проблему было бы сокращение длительности этих каникул, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 21 января, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя возможный пересмотр продолжительности новогоднего отдыха.

Как сообщалось ранее, возможное сокращение длительности каникул обсуждается депутатами и сенаторами. Сторонники этой идеи ссылаются на то, что слишком продолжительные каникулы мешают нормальному функционированию экономики. Одно из предложений состоит в том, что разрешить работодателям самостоятельно определять, насколько продолжительными должны быть у их сотрудников новогодние каникулы.

В экономике столь продолжительные новогодние каникулы действительно создают проблему. К примеру, в ресторанном бизнесе приходится всю продукцию заказывать заранее, потому что в эти дни никто не работает. В торговле, по-видимому, схожие проблемы. Когда вся страна одновременно отдыхает, это, конечно, неудобно.

К тому же становится сложно планировать дела. Уже с конца ноября люди начинают переносить дела на «после праздников», то есть фактически на февраль, потому что знают, как у нас в эти недели все устроено. В двадцатых числах декабря всем уже не до работы.

Думаю, что логично было бы сократить эти каникулы. Предлагать отдать этот вопрос работодателям — странная идея, частные работодатели и так могут дать своим сотрудникам отгулы в любое время. Возможно, такое предложение делается, чтобы каникулы отменить, но не вызвать негатива, сославшись на работодателей, — отметил Александр Батушанский.