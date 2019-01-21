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Польша поставила Литве условия по ввозу свиней

Экономика

Польша временно разрешит Литве ввоз живых свиней

Вильнюс, 21 января 2019, 12:57 — REGNUM  

Министерство сельского хозяйства Литвы объявило, что Польша в ближайшее время снимет запрет на ввоз живых свиней из Литвы, однако это решение временное и с дополнительными условиями к Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 января.

По информации литовского сельхозведомства, временное разрешение на экспорт свиней будет выдано сроком на полгода и только после дополнительных доказательств литовской стороны об отсутствии риска африканской свиной чумы. Дополнительные анализы должны будут провести литовские ветеринары.

Ранее польская сторона в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз литовских свиней с зон, которые не были подвержены АЧС. Литва в ответ заявила о введении ответных санкций, однако литовские чиновники выразили надежду, что вопрос удастся решить дипломатическим путём.

Литва борется с АЧС уже более пяти лет. Вирус распространился из Литвы в саму Польшу, откуда двинулся вглубь континентальной Европы, достигнув в том числе Бельгии. Вспышки АЧС с декабря 2017 года также фиксируют в Калининградской области, которая граничит с Литвой.

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Чума свиней
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