Польша поставила Литве условия по ввозу свиней

Вильнюс, , 12:57 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Литвы объявило, что Польша в ближайшее время снимет запрет на ввоз живых свиней из Литвы, однако это решение временное и с дополнительными условиями к Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 января.

По информации литовского сельхозведомства, временное разрешение на экспорт свиней будет выдано сроком на полгода и только после дополнительных доказательств литовской стороны об отсутствии риска африканской свиной чумы. Дополнительные анализы должны будут провести литовские ветеринары.

Ранее польская сторона в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз литовских свиней с зон, которые не были подвержены АЧС. Литва в ответ заявила о введении ответных санкций, однако литовские чиновники выразили надежду, что вопрос удастся решить дипломатическим путём.

Литва борется с АЧС уже более пяти лет. Вирус распространился из Литвы в саму Польшу, откуда двинулся вглубь континентальной Европы, достигнув в том числе Бельгии. Вспышки АЧС с декабря 2017 года также фиксируют в Калининградской области, которая граничит с Литвой.