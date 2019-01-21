В Забайкалье потребовали списать коммунальные долги «как в Чечне»

Чита, , 12:59 — REGNUM Депутат забайкальского парламента Роман Берг (КПРФ) обратился в региональную прокуратуру с просьбой списать долги за электро‑ и теплоэнергию социально-незащищённым и малоимущим жителям края. Об этом сегодня, 21 января, информирует сайт КПРФ.

«В Российской Федерации, надеюсь, существует равенство субъектов и единство судебной практики», — отмечается в обращении депутата.

В прокуратуре факт обращения подтвердили, но оценку ему обещали дать позднее.

Кроме того, Роман Берг высказал своё отношение к предложению депутата-единоросса Читинской городской думы Екатерины Борисовой по поводу отключения по ночам электричества в неблагоустроенных домах горожан, в отместку за то, что они воруют электричество и отапливают им свои помещения.

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По его мнению, социально-незащищённым слоям населения просто не под силу оплатить долги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива со списанием долгов в Забайкальском крае появилась после известия о том, что Заводской районный суд Грозного обязал местное отделение Газпрома списать задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. В республиканской прокуратуре пояснили, что предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления».

Это известие спровоцировало ряд аналогичных инициатив из российских регионов.

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