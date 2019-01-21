Вторник, 22 Января 2019 года
00:13:01 МСК

Частные железнодорожные компании Индии начнут перевозить пассажиров

Экономика

Управление железных дорог Индии рассчитывает, что открытие рынка пассажирских железнодорожных перевозок для частных компаний позитивно скажется на конкуренции в указанном секторе и повысит его прибыльность

Нью-Дели, 21 января 2019, 23:56 — REGNUM  Управление железных дорог Индии рассматривает возможность допуска частных компаний в сектор железнодорожных пассажироперевозок. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника управления Гириша Пиллаи.

Гириш Пиллаи отметил, что в настоящее время железнодорожный пассажирский транспорт является «в целом убыточным». Правительство рассчитывает, что открытие данного рынка для частных компаний позитивно скажется на конкуренции в указанном секторе и повысит его прибыльность. Ранее частные перевозчики получили доступ на рынок грузового железнодорожного транспорта Индии, после чего в стране было создано более 50 новых частных хабов и терминалов.

Гириш Пиллаи также подчеркнул, что правила и требования к частным перевозчикам в сфере пассажирского транспорта будут отличаться от тех, что применяются в грузоперевозках. Он отметил, что пока управление железных дорог не приняло решение о том, смогут ли частные перевозчики полностью независимо устанавливать цену и строить собственные терминалы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить