Частные железнодорожные компании Индии начнут перевозить пассажиров

Нью-Дели, , 23:56 — REGNUM Управление железных дорог Индии рассматривает возможность допуска частных компаний в сектор железнодорожных пассажироперевозок. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника управления Гириша Пиллаи.

Гириш Пиллаи отметил, что в настоящее время железнодорожный пассажирский транспорт является «в целом убыточным». Правительство рассчитывает, что открытие данного рынка для частных компаний позитивно скажется на конкуренции в указанном секторе и повысит его прибыльность. Ранее частные перевозчики получили доступ на рынок грузового железнодорожного транспорта Индии, после чего в стране было создано более 50 новых частных хабов и терминалов.

Гириш Пиллаи также подчеркнул, что правила и требования к частным перевозчикам в сфере пассажирского транспорта будут отличаться от тех, что применяются в грузоперевозках. Он отметил, что пока управление железных дорог не приняло решение о том, смогут ли частные перевозчики полностью независимо устанавливать цену и строить собственные терминалы.