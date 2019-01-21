Набиуллина анонсировала «принципиальное решение» проблем ОСАГО

Москва, , 12:38 — REGNUM Центробанк России намерен индивидуализировать тарифы ОСАГО. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов»

«Принципиальное решение вопроса мы видим в индивидуализации тарифов ОСАГО, когда добросовестные водители не будут платить за тех, кто часто становится виновниками ДТП. Для этого нужны законодательные изменения, и мы надеемся на поддержку соответствующего законопроекта», — заявила Набиуллина.

По её словам, рынок ОСАГО долгое время был разбалансирован, а ряд регионов — хронически убыточен. Это угрожало и интересам потребителей, и устойчивости страховых компаний. Чтобы повысить доступность ОСАГО был введён электронный полис, приоритет натурального возмещения, ремонта перед денежными выплатами, а с начала 2019 года также расширен «тарифный коридор».

По мнению Набиуллиной, указанные меры уже позволили значительно повысить гибкость системы.